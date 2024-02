Aftrap grootschalig project oogscreening in Suriname

De Lions Clubs in Suriname geven de aftrap voor een grootschalig oogscreeningsproject in samenwerking met het Lions Michigan-team uit de Verenigde Staten van Amerika. De kick-off vond plaats in de Witte Lotus, in aanwezigheid van minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid en de vijf Lions Clubs: Paramaribo North, Paramaribo East, Paramaribo West, Paramaribo Focus en Commewijne.

Minister Ramadhin is zeer ingenomen met dit initiatief en heeft namens het ministerie volledige ondersteuning toegezegd voor de uitvoering van dit project. Volgens hem moet er meer betrokkenheid komen vanuit Suriname. Er is reeds een Surinaamse oogarts betrokken bij het project, maar de minister heeft opgeroepen om bij de eerstvolgende missie meer oogartsen en opticiens te betrekken.

De bewindsman is van mening dat het belangrijk is om je ogen vroegtijdig te laten screenen, waardoor de kans op een slechter zicht voorkomen kan worden. Ook erkent hij dat er een grote behoefte is bij kwetsbare groepen als het gaat om het screenen van de ogen en het verkrijgen van een bril. Hij is de vijf oogartsen uit Michigan zeer erkentelijk, die tijdens deze missie niet alleen de ogen zullen screenen, maar de mensen ook zullen voorzien van een juiste bril.

Het project zal vier dagen duren en wordt uitgevoerd door een team van ervaren oogartsen, dat wereldwijd diensten verleent op het gebied van oogzorg. Optometrist Gary Anderson van Lions of Michigan Vision Mission Team zegt dat het team professionele hulp biedt aan de geregistreerden en hen verder begeleidt bij het uitkiezen van een bril met de juiste sterkte. Voor deze missie zijn in totaal 7000 brillen naar Suriname meegenomen. Na Paramaribo volgen de districten Wanica en Brokopondo.

“Het is onze eerste keer in Suriname,” zegt Anderson. Het idee ontstond 2 jaren terug tijdens een gesprek met Shefanie Vola-Vin, Chairperson organizing committee Lions International. “Ze was meteen onder de indruk van onze missie en heeft alles in het werk gesteld om ons team naar Suriname te halen,” voegt Anderson eraan toe. Hij hoopt met dit project ook een bijdrage te leveren aan het helpen van de samenleving in Suriname. Dit is zijn 42ste missie. Hij heeft eerder andere landen aangedaan zoals Peru, Colombia en Mexico.