Weer vrouw tijdens slaap thuis overvallen door meerdere rovers

Een 36-jarige vrouw in Suriname, is in de nacht van donderdag op vrijdag 9 februari in haar woning in het Hooghart project beroofd door drie mannen. Ze gingen er daarna ook vandoor met haar auto.

Volgens verklaring van de vrouw was zij in diepe rust toen zij gewekt werd door gestommel. Ze nam een kijkje en zag drie gewapende mannen voor haar deur staan, die het dievenijzer hadden geforceerd om de woning te betreden.

De vrouw werd bij die gelegenheid onder schot gehouden, terwijl de woning overhoop werd gehaald. De mannen maakten 400 euro, halskettingen, een laptop en een mobiele telefoon buit.

Tijdens de beroving liep de vrouw geen noemenswaardig letsel op.

Na de beroving verlieten de rovers de plaats met het voertuig van het slachtoffer. Het voertuig werd later onbeheerd aangetroffen te Sunnypoint en werd door een sleepwagen naar het politiebureau gesleept, in belang van het verder onderzoek.

Van de verdachten ontbreekt nog elk spoor. De Surinaamse politie heeft de zaak in verder onderzoek.