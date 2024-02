Op ambulance wachtende vrouw (28) overleden bij politiebureau

Een 28-jarige vrouw is donderdagmorgen overleden in de auto, op het terrein van politiebureau Leiding 9a in Suriname.



Vernomen wordt dat de vrouw een week lang griepverschijnselen vertoonde. Op die bewuste morgen werd ze kortademig. De familie schakelde een ambulance in.

Terwijl ze op de ambulance wachtte plaatste de familie haar in de auto en reden naar het politiebureau, zodat ze eerder medische hulp kon krijgen.

Ze zaten in de auto bij het politiebureau op de ambulance, maar voor de komst van de ziekenwagen overleed het slachtoffer in de auto.



Een arts werd ingeschakeld die de dood vaststelde. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lichaam vervoerd naar het mortuarium van Academisch Ziekenhuis.