Werkneemster laat klanten bedrijf geld overmaken naar privé rekeningen

De Surinaamse politie heeft een werkneemster van een bedrijf aangehouden omdat zij enkele klanten geld heeft laten overmaken op privé rekeningen, in plaats van op het rekeningnummer van het bedrijf.

Volgens het Korps Politie Suriname hield de benadeelde ondernemer de politie voor dat hij enkele maanden geleden ziek was en het financiële gedeelte van zijn bedrijf niet kon beheren. Hij droeg daarom het financieel beheer over aan de vrouw L.X.

Toen de aangever zijn werkzaamheden hervatte, kreeg hij klachten van enkele klanten die aangaven dat zij geld moesten overmaken op het rekeningnummer van het bedrijf en op een privérekening met de naam G.M.

Een klant uit het buitenland stuurde ook een screenshot van een privé rekeningnummer met de naam B.A. waarop die gelden heeft overgemaakt.

De ondernemer confronteerde zijn werkneemster direct daarmee, waarbij de vrouw aangaf niets daarover te weten. Hij stelde een onderzoek in en kwam er zo achter dat er in opdracht van de werkneemster gelden zijn overgemaakt op de privérekening van G.M. en op de rekening van B.A. die in België woont en een nicht is van L.X.

De ondernemer deed aangifte waarna de verdachte direct werd opgespoord. De politie van het bureau Livorno heeft op dinsdag 6 februari 2024 de verdachte L.X. ter zake verduistering van een groot geldbedrag aangehouden.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de verdachte L.X. door de politie in verzekering gesteld.