Ricardo Panka: “Del Castilho is constant bezig met de NDP”

NDP-woordvoerder Ricardo Panka vindt dat DA ’91-voorzitter Angelic del Castilho constant bezig is met de Nationale Democratische Partij in Suriname (NDP).

“Ik wil haar adviseren om te komen zeggen wat haar partij zal doen als ze regeermacht zullen hebben. Ze klaagt over een 750.000 Surinaamse dollars waarborgsom. Als je 1% van het aantal kiesgerechtigden hebt, dus ongeveer 3.000, dan is het 250 SRD per persoon. Dan heb je die 750.000 SRD zo gepiept. Maar als je maar 12 of 13 mensen hebt, als je geen achterban hebt, geen aanhang hebt, ga je dan schoppen tegen de schenen van grote partijen als de NDP. Want wanneer de mensen geen aanhang hebben, denken ze dat ze de aanhang naar zich toe gaan trekken wanneer ze jouw tegen de schenen trappen en allerlei dingen over jouw beweren. Maar als ze doorgaan, zal de NDP groter, groter en groter worden”, zei Panka op D-TV.

Del Castilho zei begin februari dat de NDP haar macht in Suriname steeds gebruikt heeft voor het persoonlijk belang van Desi Bouterse en zijn familie en vrienden. Dat de paarse partij zich nu volledig focust op verkiezingswinst in 2025 is volgens haar ook bedoeld om de partijvoorzitter Bouterse, die momenteel onvindbaar is en weigert 20 jaar celstraf voor meervoudige moord uit te zitten, enige hulp te kunnen bieden.

Panka benadrukt dat een ieder mag zeggen wat die wil, maar dat het een vaststaand feit is dat de NDP leiding heeft gegeven aan Suriname. Iets dat Del Castilho volgens hem nog nooit heeft gedaan.

“Je mag zeggen wat je wil over de NDP, maar jij hebt dat nooit gedaan. Alleen zitten in een Nieuw Front-combinatie en dan kreeg je een ministerie van PLOS en een ambassadepost. Maar jijzelf hebt een land nooit geleid en je bent nooit in de lead geweest”, zegt de NDP-woordvoerder.

Hij adviseert de DA ’91-voorzitter om minder te klagen en liever naar sponsoring te zoeken om de hoge waarborgsom te kunnen betalen. “Want je wilt leiding geven aan dit land, dan moet je vrouwmoedig zijn om te zorgen dat jij kan deelnemen aan die verkiezingen. Wij van de NDP laten veel over ons heen komen, maar we laten niet over ons heen lopen. Dat moet wel duidelijk zijn”, aldus de politicus.