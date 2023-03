La Caz muzikant Earl ‘Hele’ Ristie plotseling overleden

Opnieuw is de Surinaamse muziekwereld in diepe rouw gedompeld. De bekende La Caz zanger en muzikant Earl Ristie, ook wel bekend als ‘Hele’, is vandaag plotseling overleden.

Vrienden en collega’s in Nederland en Suriname, hebben op social media met grote verslagenheid gereageerd op zijn plotselinge dood.

Earl Ristie is 53 jaar oud geworden. Vernomen wordt dat hij vanmorgen pijn op de borst had en verwezen werd naar het ziekenhuis.

‘Hele’ was een van de grondleggers van de populaire Surinaamse muziekformatie La Caz, die in 1997 werd opgericht en in Nederland gevestigd is.