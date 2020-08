Rapper ‘Bigidagoe’ neergeschoten in Amsterdam

In Amsterdam is een man rond 15.45u vanmiddag ernstig gewond geraakt bij een schietpartij in de Vechtstraat. De schutter is daarna gevlucht. Volgens Het Parool is het slachtoffer een 23-jarige rapper genaamd ‘Bigidagoe’ (foto) wiens echte naam Danzel S. is.

Op basis van eerste getuigenverklaringen zoekt de politie een donkergetinte man met zwarte kleding. Hij heeft mogelijk dreadlocks. De politie waarschuwt om de man niet te benaderen, maar direct het noodnummer te bellen.

Wat er aan de schietpartij voorafging, is niet duidelijk.