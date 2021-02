Rappers Chivv en Bigidagoe aangehouden na conflict over gestolen kettingen

In een lopend onderzoek heeft de districtsrecherche van Amsterdam Oost op 12 en 13 februari drie mannen aangehouden op verdenking van onder meer diefstal. De verdachten zijn Amsterdammers in de leeftijden van 23, 25 en 27 jaar oud. Volgens diverse media is een van de verdachten Danzel S., beter bekend als rapper ‘Bigidagoe’. De redactie van Waterkant.net verneemt dat ook rapper Chivv is aangehouden. Beiden zijn van Surinaamse afkomst.

Het gaat om een conflict tussen twee groepen rappers uit Amsterdam Zuidoost, waarbij gestolen kettingen een rol spelen. Aan de ene kant rapper Chivv uit Kraaiennest. Aan de andere kant een groep rappers uit Holendrecht. De ketting van Chivv zou zijn gestolen, waarna de ketting van Bigidagoe ook werd geroofd.

In een preview van Chivv’s nieuwe nummer ‘Chain Swap’ is vervolgens te zien dat hij met een ketting bezig is (foto). (tekst loopt door onder filmpje)

Het Arrestatieteam (AT) werd ingezet om de aanhoudingen te verrichten. Twee verdachten zijn aangehouden op vrijdag 12 februari in de middag op de Karspeldreef . De derde verdachte (Chivv) is in de nacht van 12 op 13 februari aangehouden in een woning in Amsterdam Zuidoost. Zij aanhouding is zojuist ook bevestigd door zijn management.

Op de videobeelden van de aanhouding, onderaan dit bericht is te zien hoe rapper Bigidagoe geblinddoekt in een politieauto wordt gezet. Hij wordt verdacht van diefstal van een ketting.

De verdachten zitten in beperkingen wat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat. In dit stadium kan er daarom nog geen nadere informatie gegeven worden over de rol van de aangehouden verdachten in dit onderzoek.

Rapper Bigidagoe is net aangehouden in Zuidoost. Hij werd in augustus vorig jaar neergeschoten in Amsterdam maar raakte slechts gewond. Beelden van de aanhouding. pic.twitter.com/8Zb7QlpKWG — Wilson Boldewijn (@BoldewijnWilson) February 12, 2021