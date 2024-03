Bromfietser knalt tegen hulpmast EBS en overlijdt in ziekenhuis

Een bromfietser is in de nacht van donderdag op vrijdag 1 maart betrokken geweest bij een verkeersongeval aan de Brownsweg in Suriname. Hij raakte daarbij ernstig gewond.

Vernomen wordt dat de bromfietser tegen een hulpmast van de EBS knalde.

Hij werd in bewusteloze toestand overgebracht naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis. Niet lang daarna overleed hij als gevolg van de opgelopen verwondingen.

 

De personalia van de overledene zijn nog niet bekend. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt het lichaam in beslag genomen.

De politie van Brownsweg is belast met het onderzoek.