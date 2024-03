Sampie: “Er is iemand ingezet om mij te achtervolgen”

Ook ABOP-parlementariër Edgar Sampie heeft de oproep van activist Marcel Oostburg om vandaag actie te voeren bij het gebouw van het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) ondersteund. Sampie stelde vandaag uit betrouwbare bronnen informatie te hebben gehad dat er iemand is ingezet om hem te achtervolgen.

“Men vindt dat Sampie te wreed naar buiten komt. De harde informatie die Sampie naar buiten brengt. Kijk, men houd niet van kritiek in dit land. Het moment dat iemand kritiek levert, gaan ze proberen om jouw te tackelen”, zei de parlementariër vandaag aan journalisten in Suriname.

Volgens de ABOP’er was hij vandaag als Surinamer daar en deed hij ook een beroep op zijn overige collega’s van de ABOP en VHP om deze protestactie te komen ondersteunen.

De reden van zijn ondersteuning heeft ook te maken met de ontwikkelingen rondom de Pan American case. Het OM heeft uiteindelijk besloten om de ondersteuningspetitie niet in ontvangst te nemen. Dat heeft ze via de aanwezige politie voor het Parketgebouw laten weten aan Oostburg en gevolg.

Sampie heeft de afgelopen periode veel aandacht gevraagd voor deze case, maar ontkent dat hij de klokkenluider is. Volgens de parlementariër is hij nu juist wakker geschud om meer zaken te onderzoeken en naar buiten te brengen.

“Ik ben 1 maal 24 uur alert en ik volg die mannen ook. Nadat ik die Pan American kwestie naar buiten heb gebracht, heb ik gezien hoeveel berichten op Facebook zijn geplaatst door fake accounts. Berichten dat Sampie percelen zou hebben gehad op het Sabaku-project. Ik heb Atencio horen zeggen dat Sampie één van de corruptelingen is.

Ik zie dit allemaal als reactie op die Pan American kwestie. Maar ik ben ready voor alles. Ik ben niet bang voor niemand in dit land. Alleen de Almachtige. Daarom loop ik niet met beveiliging. Ik voel me vrij om overal in het land te gaan zonder beveiliging. Niemand kan wat met Sampie doen. Meki den sabi dati”, aldus de politicus.