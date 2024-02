Atencio: “Sampie is zelf ook één van de corruptelingen”

Voor de activist en politicus Martin Atencio is de ABOP-parlementariër Edgar Sampie, die recent flink in De Nationale Assemblee van Suriname en de Surinaamse pers heeft gebeukt op de Pan American case, geen integere volksvertegenwoordiger.

“Sampie is niet integer. Hij wil heilige boontje spelen naar het volk toe, terwijl hij weet dat hij ook één van de corruptelingen is. Vooral wanneer het gaat om gronduitgifte”, zei Atencio op Culturu TV.

Sampie kwam eerder zelf in opspraak nadat hij samen met zijn fractievoorzitter Obed Kanape grond kreeg op het Sabaku-project te Paramaribo-Noord.

Volgens Atencio blijkt nu dat Sampie met een soloactie bezig was in de Pan American case aangezien zijn eigen partijvoorzitter Ronnie Brunswijk, die vicepresident is, hem heeft tegengesproken. Dit zal de parlementariër op gegeven moment duur komen te staan.

“Want zijn eigen voorzitter zegt duidelijk dat hij tevreden is met de samenwerking. Dus dan moet Sampie een toontje lager zingen. Want in feite geeft hij zichzelf schande als parlementariër. Want dan ben je Pietje Puk geworden of Ronald achter het stuur, want je hebt verkeerd gereden.

Aan de andere kant zit hij zijn eigen voorzitter dan ook uit te vechten. Misschien is dat de bedoeling. Ik suggereer dat aan de hand van de handel en wandel van Sampie”, aldus de activist.