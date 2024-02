Woning Koendjbiharieweg in vlammen opgegaan

Een laagbouw woning aan de Koendjbiharieweg in Suriname is maandagmiddag in vlammen opgegaan. Vernomen wordt dat een minderjarig kind alleen thuis was toen de brand uitbrak.



Het kind verklaarde dat hij een mobiele telefoon in de slaapkamer aan het opladen was. De minderjarige plaatse de telefoon op het matras, waarna deze vlam vatte. Binnen enkele seconden stond het huis in lichterlaaie.



Alerte buurtbewoners hebben de Surinaamse politie en de brandweer van Nieuw Amsterdam ingeschakeld. De brandweer heeft een Suribetshop naast het afgebrand huis kunnen redden. De shop liep schroeischade op.

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De politie van Nieuw Amsterdam is bezig met het onderzoek.