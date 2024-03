Geringe animo voor manifestatie Oostburg; zal OM petitie aanbieden

Circa 40 personen hebben zich vanmorgen verzameld op de hoek van de Limesgracht en de Pengelstraat, naar aanleiding van de oproep van activist Marcel Oostburg om actie te voeren bij het gebouw van het Openbaar Ministerie (OM) in Suriname

Volgens Oostburg gaat het om een manifestatie om het OM de steun te geven om een aantal zaken te onderzoeken, waaronder ook de Pan American kwestie.

In laatstgenoemde zaak heeft een klokkenluider stukken met de pers gedeeld waaruit volgens hem zou blijken dat de staat voor circa 8 miljoen USD is benadeeld. De stukken liggen bij het OM, die een onderzoek is begonnen.

Oostburg sprak de aanwezig pers toe en zei over de tegenvallende opkomst dat de mensen bang zijn gemaakt. Er is volgens hem een hetze gecreƫerd en mensen zijn bang gemaakt doordat de Surinaamse politie eerder liet weten dat ze zonder aanzien des persoon zou optreden tegen orde verstoorders.

Hoewel Oostburg in gesprek met de pers aangaf dat het niet om een NDP manifestatie gaat, waren veel NDP toppers waaronder enkele DNA-leden en sympathisanten aanwezig, waaronder Oostburg zelf en vakbondsman Michael Sallons.

Oostburg, die twee dagen geschorst was op Facebook, liet verder weten dat hij onder begeleiding van de politie een petitie zal indienen bij het OM.