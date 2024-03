Dakloze man dood aangetroffen aan de Knuffelsgracht

Alerte omstanders schakelden vrijdagmorgen de Surinaamse politie in, toen zij een man roerloos zagen liggen aan de Knuffelsgracht naast het gebouw van het Nationaal Vervoer Bedrijf (NVB).



Na de melding toog de sterke arm naar de lokatie. Ter plaatse troffen de agenten een man aan die geen teken van leven vertoonde. Het zou gaan om een dakloze die bekend is als Ronald. Zijn volledige personalia is nog onbekend.



Een arts kwam ter plaatse om de dood officieel vast te stellen. Er werden daarbij geen tekenen van enig misdrijf op het lichaam aangetroffen.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname, is het lichaam vervoerd naar het mortuarium.

De politie doet een beroep op nabestaanden om contact op te nemen met de politie van Centrum.