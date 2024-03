Paasvakantie dit jaar van 28 maart tot en met 14 april

De paasvakantie voor de GLO, VOJ en VOS scholen in Suriname is dit jaar korter dan normaal. Deze is van donderdag 28 maart tot en met zondag 14 april. De scholen starten weer op maandag 15 april.

De pinkstervakantie duurt van het jaar in plaats van twee dagen een week. Deze is van zaterdag 18 mei tot en met zondag 26 mei. De scholen vangen weer aan op maandag 27 mei.

De paasvakantie valt normaal gesproken samen met de christelijke viering van Pasen, die elk jaar op verschillende data valt, afhankelijk van de maankalender.