Bromfietser betrapt inbreker op heterdaad

In de nacht van maandag op dinsdag 26 maart omstreeks 02.50 u is de verdachte Evert S. wegens poging gekwalificeerde diefstal door omstanders aangehouden. Dit gebeurde aan de Bhoelaiweg in Suriname.



Evert probeerde een gascilinder weg te nemen bij een woonadres aan de Lustrijkweg. Hij werd echter in zijn handeling verhinderd door een bromfietser, die op dat moment langs reed.



De verdachte koos het hazenpad, maar werd achterna gezeten door de bromfietser. Aan de Bhoelaiweg werd de man uiteindelijk aangehouden door omstanders en overgedragen aan de politie van Latour.



Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Evert na behoorlijk te zijn aangesproken heengezonden.