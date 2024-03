Lichaam van in stuwmeer verdronken man geborgen

De politie van Regio Midden Suriname heeft vanmorgen laten weten dat het ontzielde lichaam van een 27-jarige man, die zondag in het stuwmeer was gesprongen, dinsdagochtend is geborgen.

De man Rudi A. was zondag 24 maart 2024 met enkele arbeiders vanuit Afobaka naar het Stuwmeer in het Kwangu gebied met een ponton afgereisd. Hij sprong op een gegeven moment in het water en zwom naar de overkant.

Een van de arbeiders merkte echter op dat Rudi in paniek was geraakt. De arbeider sprong in het water om hem te redden, maar Rudi verdween door zijn paniekaanval in de diepte, meldt de Surinaamse politie.

Medewerkers van de politiebureaus Brokopondo en Brownsweg hadden op zondag en gisteren een zoekactie op touw gezet, echter zonder het gewenste resultaat.

Gisterenochtend omstreeks 10.00 uur werd melding ontvangen dat het ontzielde lichaam van het slachtoffer ter hoogte van de plek waar hij is verdronken, is gesignaleerd.

De politie van Brownsweg en Brokopondo Centrum deed per dienstboot de locatie aan en werd het lichaam aldaar aangetroffen. Een arts van de Medische Zending (MZ) die eveneens ter plaatse was, stelde dood vast.