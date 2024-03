Man met cowboy hoed en vuistvuurwapen berooft gouddelver

Op de hoek van de Ramgoelamweg en de Tonkistraat in Suriname vond vanmiddag een gewapende beroving plaats.

Een 63-jarige in Frans-Guyana geboren man die van beroep gouddelver is, werd overvallen door een man met een vuistvuurwapen. De dader had een zwarte cowboy hoed op.

Na de daad stapte hij in een gereedstaande auto die via de Tonkistraat wegreed in de richting van de toekomstweg.

Het slachtoffer bleef ongedeerd. De rover nam zijn schoudertas mee met daarin 1.500 euro en enkele persoonlijke bescheiden.

De Surinaamse politie onderzoekt de zaak.