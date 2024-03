Inverzekeringstelling verdachten cocaïne in SLM-vliegtuig verlengd

In de zaak waarbij vijf mannen in verzekering werden gesteld na de vondst van cocaïne in een SLM-vliegtuig, is hun inverzekeringstelling woensdagochtend met 30 dagen verlengd door het parket in Suriname.

De verdachten zijn politieman Amanzo O. (31), SLM security medewerkers Orveo Z. (30), Radjeshkoemar K. (53) en beladers Elvis B. (40) en Giliamo R. (51). Ze werden een dag na de vangst door het BID-team, door de Narcotica Brigade opgeroepen en in verband met het onderzoek als verdachte aangemerkt en in verzekering gesteld.

De bijna 600 kg cocaïne die inmiddels is vernietigd zat in 17 dozen in het toestel verstopt. De dozen cocaïne waren verstopt aan de onderzijde van de cockpit. De zaak werd overgedragen aan de Narcotica Brigade die terstond een onderzoek startte.

Onderzoek zal moeten uitwijzen wat zich precies heeft voorgedaan op 6 maart.