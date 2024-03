Man steekt vriendin met mes en meldt zich bij politie

De 23-jarige A.K. heeft zich woensdag bij de politie aangemeld nadat hij zijn 17-jarige vriendin met een mes had gestoken. Dit drama deed zich voor aan de Helenastraat in Suriname.



Vernomen wordt dat de verdachte zijn vriendin in haar kin en linker schouderblad raakte. Ze werd per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis. Haar gezondheidstoestand is stabiel



De verdachte heeft zich na het drama bij politiebureau Nieuwe Haven aangemeld. Volgens A.K. heeft hij het mes op de plaats delict achtergelaten. Het motief kan worden gezocht in de relatiesfeer.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar wordt A.K. in verzekering gesteld