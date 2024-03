22-jarige student maakt einde aan leven

Een 22-jarige student in Suriname heeft woensdag een einde aan zijn leven gemaakt in zijn ouderlijke woning aan de Balsemienstraat.



Vernomen wordt dat hij zichzelf met een stuk touw in een kamer heeft opgehangen.

Zijn ontzielde lichaam is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt. Ga naar je huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114. (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u)