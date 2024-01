Advocaat Essed: “Formeel nog steeds geen opsporingsbericht gezien voor voortvluchtige Bouterse en Dijksteel”

Hoewel het Openbaar Ministerie (OM) in een persbericht heeft gemeld dat de opsporing is ingezet voor de voortvluchtige Desi Bouterse en Iwan Dijksteel, stelt advocaat Hugo Essed dat er formeel nog geen opsporingsbericht is geplaatst zoals in de wet is aangegeven.

“Ik heb nog steeds geen formeel opsporingsbericht gezien. Ik heb een persbericht gelezen, maar bij een opsporing krijg je een foto in de krant, de signalement van de persoon, de beschrijving waarvoor hij gezocht wordt en waar je inlichtingen kan geven als je denkt dat je weet waar hij is”, zei Essed zondag in het programma Welingelichte Kringen.

De advocaat van de nabestaanden van de 8 decembermoorden vindt het bijzonder teleurstellend dat de twee veroordeelden de ruimte hebben gehad om te kunnen vluchten. Bij hem is er hierdoor een deuk ontstaan in het vertrouwen in de Surinaamse veiligheidsautoriteiten. Hij hoopt dat de autoriteiten hierover wat uitleg zullen geven.

Wanneer zo een opsporing formeel wordt gepubliceerd, zal er volgens Essed ook de vraag komen of degenen die Bouterse en Dijksteel behulpzaam zijn geweest bij het zich onttrekken aan de sterke arm, of dat voor hen ook een strafbaar feit oplevert.

“Ik denk dat daarvoor wel nodig is dat die openbare opsporing gelast wordt. Waardoor iedere burger geacht mag worden daarvan kennis te dragen. En als je dan meewerkt om de persoon behulpzaam te zijn om buiten de sterke arm te blijven, dan ben je strafbaar. Ik denk dat dat ook een goede zaak is, zodat de kans voor de persoon om zich schuil te houden, kleiner wordt”, aldus Essed.

Over het algemeen is de advocaat niet verbaasd dat Bouterse gevlucht is, aangezien dit internationaal gezien een kenmerkend gedrag van dit soort figuren is die kennelijk al lang van tevoren hun vlucht hebben voorbereid. Nu Bouterse gevlucht is en de status van ‘wanted’ heeft, is het volgens Essed ook aannemelijk dat de NDP weinig kans heeft op een succesvolle politieke toekomst.

“Dus zolang Bouterse voorzitter van de NDP blijft, lijkt het mij dat hij de partij mee zijn graf inneemt. De heer Bouterse en zijn NDP hebben steeds de habituele gewoonte om je steeds naar links te laten kijken en te beweren dat ze daar iets positiefs doen, terwijl ze rechts met iets anders bezig zijn.

We hebben gehoord dat de heer Bouterse zich zou opstellen als een rechtschapen burger en zijn hoofd zou buigen. Maar nu is hij gevlucht. We hebben ook gezien dat de NDP oproept tot kalmte, maar aan de andere kant zie je prominente NDP’ers in de media met stemverheffing voorspellen dat er oorlog komt in het land.

Volgens Ramon Abrahams is Bouterse niet gevlucht, want hij is gewoon in Suriname. Ik weet niet waar hij is, maar als ik dat hoor dan kijk ik juist de andere kant op”, aldus Essed.