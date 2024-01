Openbaar Ministerie: Bouterse en Dijksteel worden opgespoord

Het Openbaar Ministerie Suriname (OM) heeft zojuist in een verklaring laten weten dat het traject van opsporing is ingezet ten aanzien van de veroordeelden in de 8 december strafzaak die zich vandaag niet hebben aangemeld bij de strafinrichting zoals vermeld in de last tot tenuitvoerlegging van vonnissen welke aan alle veroordeelden is uitgereikt op 10 januari 2024.

Hoofdverdachte Desi Bouterse en Iwan Dijksteel hebben zich niet aangemeld en of iets van zich laten horen. Ernst Gefferie, Stephanus Dendoe en Benny Brondenstein hebben zich wel aangemeld bij de gevangenis van Santo Boma.

Bij de residentie van Bouterse te Leonsberg waren vandaag diverse NDP leden en sympathisanten bij elkaar gekomen om hun leider te ondersteunen.

De Surinaamse ex-president was er zelf niet bij. Zijn echtgenote Ingrid Waldring wel, maar zij weet niet waar Bouterse is. Waldring gaf verder aan dat Bouterse zich vandaag niet gaat melden bij Santo Boma, waar hij om 09.00 uur moest zijn.

“Ze willen van Bouterse af omdat hij de komende verkiezingen niet mag winnen. Bouterse mag niet aan de olie komen. Maar met of zonder Bouterse, NDP gaat de verkiezingen winnen”, aldus Waldring tegen verslaggevers.