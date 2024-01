In Saramaccarivier verdwenen auto aangetroffen en uit water gehaald

De auto die een paar dagen geleden in de Saramaccarievier in Suriname was gereden, is vanmiddag eindelijk aangetroffen. Het voertuig is inmiddels uit het water gehaald (foto).

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het lichaam van de vrouw die de wagen bestuurde in de auto is aangetroffen.

Vanmorgen was de piaiman van Powakka Stan Toekaja naar de locatie gehaald. Na zijn rituelen gaf hij aan dat de verdwenen auto in de rivier vandaag gelokaliseerd zou worden.

Districtscommissaris (dc) Sherin Bansi-Durga wil een ieder dankzeggen voor de verleende medewerking.

“Niet te vergeten de Surinaamse politie, Brandweer Saramacca, de duikers, de familie Jerry Li, de Maritieme Autoriteit MAS, de medewerkers van de bestuursdienst, de nabestanden, de medestaanders, de Piaiman maar vooral ook alle participanten op BIC Saramacca facebookpagina met alle raadgevingen. Het heeft geholpen”, aldus de dc.