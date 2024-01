Automobiliste schrikt als bromfietser haar al rijdend probeert te beroven van ketting

Nabij de kruising van de Powakka- en Tawajakoerastraat in Suriname deed zich vanmiddag een bijzondere beroving voor. Een man op een bromfiets probeerde al rijdend een rijdende autobestuurster van haar halsketting te beroven.

Tijdens de beroving schrok de vrouw waarna zij tegen een poort en een schutting langs de weg met haar voertuig tot stilstand kwam.

Kort voor de beroving reed de 27-jarige S.M. rond 12.25u met haar grijze auto over de Powakkastraat, om daarna via de Tawajakoerastraat de Gemenelandsweg te bereiken. Op het moment dat ze afsloeg in de Tawajakoerastraat reed de bromfietser naast haar.

Plotseling greep de bromfietser naar de halsketting van het slachtoffer.

Doordat de automobiliste schrok van deze actie, verloor zij de controle over het stuur. De auto kwam eerst tegen de bromfietser aan en daarna tegen een schutting tot stilstand. De rover viel van de brom en kwam op straat terecht.

De halsketting die hij had weggerukt viel in de auto van het slachtoffer. De bromfietser zag kans om snel op te staan en weg te rijden richting de Gemenelandsweg. Hij liet daarbij zijn slippers achter.

De Surinaamse politie werd ingeschakeld. Bij onderzoek in de auto werd de ketting op de vloer van de auto aangetroffen. Het gebied werd door de verschillende eenheden uitgekamd zonder het gewenste resultaat.

Aan de aanhouding van de verdachte wordt hard gewerkt. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.