Kanhai gelooft dat OM uitvoering wenst te geven aan vonnis Bouterse; vonnissen dezelfde dag betekend

Het vonnis van het Hof van Justitie in Suriname, waarin Desi Bouterse woensdag voor 20 jaar celstraf is veroordeeld, is volgens zijn advocaat Irwin Kanhai dezelfde dag aan de ex-legerleider betekend. Nu dat vonnis betekend is, betekent het volgens hem dat het Openbaar Ministerie (OM) uitvoering moet geven aan dit rechterlijk vonnis, dat al in gezag van gewijsde is gegaan.

“Met de wijze van betekening, wijze van uitspraak, het moment van de uitspraak en de snelheid van betekening, geloof ik dat het OM uitvoering wenst te geven aan het vonnis. En ik denk dat het Surinaamse Openbaar Ministerie er belang bij heeft om te doen wat zij volgens de constitutie moet doen. Ze willen uitvoering geven aan het vonnis”, zei Kanhai donderdagochtend in een interview met D-TV.

Het vonnis is ook dezelfde dag betekend aan Ernst Geffery, Iwan Dijksteel, Benny Brondenstein en Stephanus Dendoe die elk tot 15 jaar celstraf zijn veroordeeld.

De advocaat fronst zijn wenkbrauwen over de snelheid waarmee de vonnissen aan de veroordeelden zijn betekend, omdat hij dit nog nooit eerder in zijn dertig jaar lange carrière heeft meegemaakt.

“Kennelijk is dit een bijzondere zaak en lag dat vonnis al enkele maanden eerder klaar. En dus was het een kwestie van datum invullen en wegsturen”, stelt de advocaat. Kanhai stelt dat Bouterse voor nu als enige optie heeft om gratie aan te vragen, maar daarover zal de ex-legerleider zelf moeten beslissen. Het verzoek tot gratie zal via het Hof van Justitie naar de president van de Republiek Suriname moeten gaan, maar daarvoor zal Bouterse eerst aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Eén daarvan is toegeven dat hij de 15 mannen heeft vermoord en dat hij daarvoor spijt betuigt. Dat is iets wat hij steeds ontkend heeft. “Een andere mogelijkheid is dat Bouterse gewoon naar de gevangenis gaat”, aldus de advocaat.

Een dag na de uitspraak heeft advocaat zijn cliënt nog niet gesproken en stelt dit te zullen doen na zich goed genoeg te hebben voorbereid. Kanhai zelf is geen voorstander van gratie, omdat daarmee schuld moet worden erkend.

“Daarmee ga je de schuld weghalen van waar het thuishoort, namelijk Nederland. Dat vind ik heel erg. Voor Suriname als land betekend het dat wij opnieuw voor honderd jaar teruggegooid worden in handen van Nederland. En dat voor de komende jaren Nederland met ons gaat doen wat ze met die Curaçaoënaars doen”, aldus de advocaat tegen D-TV: