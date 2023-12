Automobilist dood na manoeuvre met voertuig

Aan de Tegelzetterweg in Suriname is een automobilist vanmiddag bij een merkwaardig ongeval om het leven gekomen. De man werd na een manoeuvre met zijn auto, door het voertuig overreden en kwam ter plaatse te overlijden.

Vernomen word dat het gaat om een zeventiger die samen met zijn vrouw in de auto was. De man zou bij het achteruit rijden naar achter hebben gekeken met de deur open.

Op een gegeven moment ging het fout en dreigde de auto in de trens terecht te komen. Door nog onbekende oorzaak is hij uit de auto geraakt, waarna het voertuig over hem reed.

Een ambulance werd ingeschakeld, maar bij aankomst constateerde het medisch personeel dat de bestuurder geen teken van leven vertoonde. Ook de Surinaamse brandweer verleende assistentie.

De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.