Panka over NDP zonder Bouterse: “Unu ne frede. A partij now dede”

De Nationale Democratische Partij (NDP) zal met of zonder Desi Bouterse blijven voortleven. “Unu ne frede. A partij now dede. Killing me is a waste. Another rasta will take my place”, zei woordvoerder Ricardo Panka afgelopen donderdag in het programma Bakana Tori.

Bouterse, die NDP-voorzitter is, moest zich conform de oproep van het Openbaar Ministerie vrijdag om 9.00 uur aanmelden bij de Penitentiaire Inrichting te Santo Boma om 20 jaar celstraf uit te zitten. Hij deed dat niet en zal nu door het OM opgespoord worden.

Voor de NDP, die momenteel de tweede grootste politieke partij in Suriname is, betekent dit een enorme tegenslag. Volgens Panka zal de geest van Bouterse voortleven in de partij en in de genen van de vele revolutionairen en NDP’ers. En als er aan deze ideologie wordt vastgehouden zal er vroeg of laat een man of vrouw met dezelfde geest binnen de partij opstaan.

“Interne fracties en facties gaan we moeten vermijden. Ambities mogen er zijn. Maar niet ambities via de ruggen van anderen. Ambitie hebben in de politiek is gezond. Maar de preambule van onze statuten, dat zullen we moeten blijven volgen. Dat er geen tweede Bouterse is, klopt. A partij no dede, a partij no kba. A aanhang fu a partij is een levendige aanhang. We hebben een hele grote achterban in binnen en buitenland”, aldus de NDP’er.

Panka stelt dat Bouterse ‘in de rust is’. Op de vraag of NDP’ers teleurgesteld zijn, zei Panka dat de partij bestaat uit strijders. En elke tegenslag prikkelt partijleden om terug te komen en meer te doen. Verwijzend naar de verkiezingen in 2025, stelde hij ook dat de NDP bang is voor niets. “En i kan lasi wan feti, maar i musu sorgu dat i no lasi a oorlog”, aldus de woordvoerder.