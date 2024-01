Oogmissie Mungra Medisch Centrum Nickerie succesvol verlopen

Een onlangs gehouden oogmissie door zorgproffessionals in Suriname, is met succes verlopen in Nickerie. Alle geselecteerde kandidaten hebben de cataract ingreep (staar operatie) zonder enige complicaties doorlopen en de patiënten zijn zeer tevreden met dit resultaat.

Tevens is er een nieuwe oog behandeling in het MMC gestart door het team van Surinaamse zorgprofessionals. Deze behandeling is speciaal bestemd voor patiënten met interne oogbloedinkjes en oogafwijkingen als gevolg van onder andere diabetes mellitus (suikerziekte).

Bij deze behandeling word het oog met een speciale medicatie ingespoten waardoor de toestand van het aangedane oog verbeterd en zo blindheid wordt tegen gegaan.

Het streven is dat de missie in april 2024 terugkeert naar MMC voor de Nickeriaanse gemeenschap.

De directie van het MMC dankt het team van hard werkende zorgproffesionals en allen die een positieve bijdrage hebben geleverd aan deze oogmissie