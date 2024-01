VIDEO: Woning nabij Coppenamepunt door brand verwoest

Aan de Barbamanweg nabij Coppenamepunt in Suriname, is een woning zondagmorgen door brand verwoest.

Een buurtbewoner vertelde aan de redactie van Waterkant.Net dat er bijkans tien personen in het huis woonden. Volgens de 50-jarige eigenaar R.B. waren ze ten tijde van de brand thuis.

Het betreft in deze een woning uit hout en steen opgetrokken, die geheel is afgebrand. Ook de inboedel is in de vlammenzee verloren gegaan.

Volgens de Surinaamse politie hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Het pand was aangesloten op de nutsvoorzieningen. Het is vooralsnog niet bekend hoe het vuur is ontstaan.

De politie en brandweer van Groningen waren ter plaatse. Een buurtbewoner maakte deze beelden: