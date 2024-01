Kanhai blijft erbij: “Bouterse buigt zijn hoofd voor wet en recht”

“Hij buigt zijn hoofd voor wet en recht”, zegt advocaat Irvin Kanhai wanneer hem gevraagd wordt of Desi Bouterse zich vrijdag wel of niet zal aanmelden voor het uitzitten van zijn gevangenisstraf. In het programma Bakana Tori voerde Kanhai donderdag aan dat zijn cliënten Desi Bouterse, Ernst Gefferie, Stephanus Dendoe, Iwan Dijksteel en Benny Brondenstein ‘law obedient servants’ zijn.

Kanhai vermeed de vraag of hij ondertussen contact met de oud-president heeft gehad. Wel gaf hij aan dat Bouterse zich omstreeks 9.00 uur moet aanmelden bij de Penitentiaire Inrichting te Santo Boma. En hoewel hijzelf geen deel uitmaakt van de NDP, de partij waar Bouterse voorzitter van is, stelt hij wel te behoren tot een groep mensen die dit land voor zichzelf willen houden.

“Zonder inmenging van zeker niet Nederland. En ik heb nooit een moordenaar verdedigd. Ik heb een revolutionair verdedigd”, aldus de advocaat.

Kanhai zei dat alle zaken die door verschillende personen op tafel worden gegooid met betrekking tot de uitvoering van het vonnis, wel degelijk mosterd na de maaltijd kunnen zijn. Hij zal dit vonnis ook niet in het openbaar bespreken. Wat hij wel gaat doen, is feitelijke onjuistheden corrigeren.

Ondertussen heeft de Nationale Democratische Partij (NDP) haar leden opgeroepen om zich op vrijdag 12 januari te verzamelen te Leonsberg. Dat is thuis bij partijvoorzitter Desi Bouterse. Ook de NDP-fractie in De Nationale Assemblee heeft vandaag onder aanvoering van fractieleider Rabin Parmessar een verklaring voorgelezen. Volgens Parmessar wordt ‘het politiek vonnis’ van D.D. Bouterse klaarblijkelijk met alle haast doorgedrukt.

Hij deed wederom een beroep op de achterban om te allen tijde de rust te bewaren en nu meer dan ooit hard te werken naar de verkiezingen in 2025 of eerder, ‘om het onrecht teniet te doen’. De partij kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke acties van individuen.

Volgens de NDP-topper schromen het OM en de Rechterlijke Macht er niet voor om wet en recht opzij te zetten, omwille van een politieke veroordeling en uitvoering van het vonnis.

“De haast van het OM om het vonnis tot uitvoering te brengen, terwijl de faciliteiten nog niet in orde zijn en de haast waarmee het bezwaarschrift van een onafhankelijk team van advocaten wordt afgewezen, is bewijs voor de politieke partijdigheid van de vervolging. Het doet denken aan het proces tot vervolging van het geacht lid Adhin en ex-minister Hoefdraad, waarbij de politieke beïnvloeding duidelijk evident zijn gebleken”, aldus Parmessar.