Priscilla ‘Pukusjani’ Dawsa stapt uit de ABOP

Priscilla ‘Pukusjani’ Dawsa is niet meer bij de ABOP. Dat liet zij donderdagavond in een live-video weten op haar Facebookpagina. Volgens de Surinaamse politica is zij onheus door de partij behandeld. Zo zou zij in naam van de VHP drie jaren thuis zijn gezet, terwijl ABOP-voorzitter tevens vicepresident Ronnie Brunswijk niets daartegen heeft gedaan.

“Ik ben met zwangerschapsverlof uit de politiek. Alleen is het permanent”, stelt de politica, die eerder ook activist is geweest.

Dawsa heeft haar lidmaatschap eerst via een e-mail opgezegd. Toen er daarop geen antwoord kwam, heeft zij persoonlijk een bedankbrief overhandigd aan voorzitter Brunswijk. Maar de partijleider weigerde het vertrek van Dawsa te accepteren, waardoor hij deze brief per direct heeft verscheurd. Desondanks stelt zij bij haar standpunt te zullen blijven.

Dawsa, die nog steeds op de website van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme in Suriname (TCT) staat aangeduid als onderdirecteur, is vanaf 30 november 2019 lid van de ABOP. Daarvoor was zij vanuit de NDP overgestapt naar STREI!

Zij stelt door parlementariër Edward Belfort naar de geelzwarte partij te zijn gehaald en dat zowel hij als Edgar Sampie dankzij haar 1.817 stemmen in Paramaribo een zetel hebben behaald. Het stoort haar daarom dat terwijl zij zo wordt behandeld, PL-voorzitter Paul Somohardjo met slechts enkele honderd stemmen in Paramaribo met ministersposten, directie- en adviseursposten is beloond.

“Un gi mi sjen dus mi hari mi srefi terug kba. Un hori un srefi na unu partij”, aldus de politica, die de huidige ABOP-bestuursleden waarschuwde om op te passen voor hun positie.