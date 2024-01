NDP roept leden en sympathisanten op om vrijdag te Leonsberg te verzamelen

“De NDP is een strijdvaardige en revolutionaire partij die solidair is met de leider van de revolutie en roept al haar leden en sympathisanten op om zich vrijdag 12 januari te verzamelen te Leonsberg.” Dat meldt de partij in een brief.

Te Leonsberg is de residentie van de veroordeelde voorzitter Desi Bouterse. Die heeft een oproep gekregen om zich die dag ook te melden om zijn gevangenisstraf uit te zitten.

In de brief noemt de NDP het vonnis weer een politiek vonnis en zegt zich niet daarin terug te vinden.

“Desondanks brengt de NDP in herinnering, de gegeven instructies van de partij om de eenheid te bewaren in deze moeilijke en gevoelige situatie en zich vooral te concentreren op de belangrijke opdracht om alles aan te doen de verkiezingen van 25 mei 2025 te winnen”, is verder te lezen in de brief die eindigt met:

NDP is ‘alive and kicking’: Te yu naki kappalasi, yu sa jere boriman tongo.