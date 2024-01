Nog steeds geen spoor van auto en vrouw in Saramaccarivier

Ook vandaag was er een zoektocht naar de auto en de automobiliste, die gistermiddag tegen 14:17u in de Saramaccarivier verdwenen.

De Surinaamse brandweer startte tegen 12:30u wederom met de zoekactie. De brandweer en de maritieme politie waren met een ponton met daarop een graafmachine bezig met de zoekactie.

De politie heeft inmiddels bevestigd dat het voertuig bestuurd werd door een vrouw. Het is vooralsnog onduidelijk of er meerdere personen in het voertuig was. Familieleden van de vrouw waren vandaag aanwezig bij het zoeken.

Er werd vanmiddag ook een boot met een 3D scanner ingezet. De zoekactie zal onverkort worden voortgezet.