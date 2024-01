Essed: “Al geeft Bouterse moorden toe, zijn verdedigers zullen vinden dat hij zich vergist”

“Het is niets anders dan een politieke aanval op de rechterlijke macht om te proberen de geloofwaardigheid van het vonnis eronderuit te halen”. Zo reageert Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden rondom de 8 decembermoorden in Suriname, op de nieuwjaarsboodschap van de Nationale Democratische Partij (NDP) waarin de veroordeling van Desi Bouterse en zijn 4 kameraden wordt bestempeld als een politieke veroordeling zonder concreet bewijs.

Indien de Surinaamse oud-legerleider op enig moment wel om welke reden dan ook zou toegeven dat hij de moorden van de 15 mannen gepland en gepleegd heeft, dan zal het Essed niet verbazen dat de verdedigers van Bouterse zullen vinden dat hij zich vergist.

“Dat ze gaan vinden dat Bouterse zich vergist of dat hij niet meer compos mentis is, want het kan niet; hij heeft ze niet gepleegd. Ook al zou Bouterse het zelf toegeven. En dat heeft nogmaals te maken met het feit dat ze iets moeten verdedigen wat tot nu toe onzichtbaar is gebleven”, aldus de advocaat in het programma ABC-Actueel.

De advocaat vindt het jammer dat in het strafproces een bepaald punt niet aan de orde is gekomen. Namelijk dat er intellectuele daders zijn die nog steeds rondlopen. Deze intellectuele daders zijn degenen die de militairen hebben geadviseerd om deze moorden te plegen.

Volgens Essed gaat de NDP ervan uit dat de gewone burger het vonnis toch niet zal lezen, waardoor zij misbruik hiervan maakt en een onsmakelijke suggestie doet dat de Surinaamse rechterlijke macht aan politiek zou doen.

“Het is een volledig onjuiste analyse. Het gaat niet om de feiten die niet bekend zijn, maar om de feiten die wel bekend zijn. En dat zijn er alles bij elkaar tientallen getuigenverklaringen op basis waarvan de rechter een oordeel heeft gegeven”, aldus de advocaat.

Volgens de advocaat was hele betoog van de verdediging in hoger beroep overigens niet erop gericht om te bewijzen dat Bouterse niet in het Fort was. De verdediging zou zich juist hebben gericht op het bewijzen dat de 15 slachtoffers coupplegers zouden zijn.

“En die leugen wordt continu herhaald. En dat heeft slechts één bedoeling. Namelijk om uiteindelijk ook de intellectuele moordenaars vrij te pleiten en te verdedigen. Dus het is niet alleen de nu veroordeelde vijf personen die verdedigd zijn geworden. Op de achtergrond worden de intellectuele daders verdedigd”, aldus Essed.