[update] Bij Fort Zeelandia neergeschoten vrouw niet overleden

De vrouw die woensdagmorgen na een schietpartij naast een dode man werd aangetroffen nabij Fort Zeelandia in Suriname en in kritieke toestand was opgenomen in het ziekenhuis, is niet overleden.

Woensdag had de Surinaamse politie informatie binnen gekregen dat zij was komen te overlijden. Deze informatie was ook binnen media kringen gedeeld. Vanmorgen bleek na extra verificatie dat dit niet zo is. De vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Het gaat om de 35-jarige Selena B. Ze werd naast de 26-jarige Vishal R. aangetroffen die geen teken van leven vertoonde. Vishal had een in- en uitschot in het hoofd en een vuistvuurwapen in zijn hand. Selena had ook een schotwond aan het hoofd.

Toen de Surinaamse politie na de melding vanmorgen ter plaatse arriveerde achter het DNA-gebouw, bleek dat B. nog leefde waarna een ambulance werd ingeschakeld.

Over het motief is nog niets bekend. De twee lichamen zijn in beslag genomen ter obductie. Een bromfiets, twee helmen, een tas en een vuistvuurwapen met patronen zijn in belang van het onderzoek in beslag genomen.

De zaak is overgedragen aan kapitale Delicten die het onderzoek verder zal verrichten.