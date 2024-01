Eerste woningbrand in het nieuwe jaar aan de Rijsdijkweg

Aan de Rijsdijkweg in Suriname vond in de vooravond van woensdag 3 januari 2024 de eerste woningbrand in het nieuwe jaar plaats. Het gaat om een vuilbrand die oversloeg naar een hoge neuten woning.

Vernomen wordt dat een arbeider bezig was vuil te verbranden achter de woning. Hij zou verklaard hebben dat hij vertrok nadat hij er zeker van was dat het vuur uit was.

Uit onderzoek blijkt echter dat het vuur juist vanaf dezelfde plek waar hij bezig was met vuil verbranden, oversloeg naar de woning met het noodlottig gevolg.

De Surinaamse brandweer werd ingeschakeld en was snel ter plaatse. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De woning was niet aangesloten op het waterleiding en EBS netwerk.

De eigenaar van de woning is niet ter plaatse aangetroffen. Uit onderzoek is gebleken dat hij bijkans twee jaar niet op het adres heeft gewoond, daar hij uitlandig is.