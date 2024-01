Vrouw in hoofd geschoten; overleden dader is 26-jarige man

De man die vanmorgen nabij Fort Zeelandia aan de Waterkant in Suriname een jonge vrouw neerschoot en daarna zichzelf doodschoot, is de 26-jarige Vishal R. De vrouw is in haar hoofd geschoten en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Het gaat om een stel dat de plek had aangedaan op een bromfiets. Een dakloze die door de Surinaamse politie in de omgeving werd aangetroffen, verklaarde dat hij omstreeks 04.00u geschreeuw van een brouw op die plek hoorde. Gelijk daarna hoorde hij twee knallen, maar is uit vrees niet gaan kijken.

De politie kreeg later in de vroege ochtend een melding binnen dat er een man en een vrouw met schotwonden achter het DNA-gebouw waren aangetroffen. Ter plaatse aangekomen ontdekte de sterke arm dat de man geen teken van leven vertoonde.

Hij hield een wapen in zijn rechterhand vast (foto) en vertoonde een schotwond aan het hoofd. Naast hem lag een jonge vrouw op haar buik, die nog ademde. Bij het keren van haar lichaam werd een flinke hoeveelheid gestold bloed aangetroffen.

Het was op dat moment niet duidelijk waar ze gewond was geraakt. De vrouw werd in kritieke toestand per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van Academisch Ziekenhuis. Daar bleek dat ze in haar hoofd is geschoten.

Het motief in deze zaak is vooralsnog onbekend. Het onderzoek is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten meldt de Surinaamse politie. De bromfiets is voor dit onderzoek in beslag genomen.