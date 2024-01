Man schiet vrouw en zichzelf neer nabij Fort Zeelandia

In het centrum van Paramaribo heeft een man vanmorgen een vrouw neergeschoten. Hij schoot daarna ook zichzelf neer.

De redactie van waterkant.Net verneemt dat één persoon is overleden en de ander gewond is afgevoerd. Volgens de eerste berichten is de man overleden en de vrouw zwaargewond met een ambulance afgevoerd.

Het drama voltrok zich achter het DNA-gebouw in Suriname, nabij Fort Zeelandia aan de Waterkant (foto). Over het motief is nog niets bekend. Het zou gaan om een geval van (poging tot) moord en zelfmoord.

Diverse eenheden van de Surinaamse politie zijn ter plaatse bezig met het onderzoek en de omgeving is groots afgezet. Zodra er meer bekend is wordt het bericht bijgewerkt.