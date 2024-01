Brandstichting in huis van man die vriendin en baby in pension vermoordde

In de ouderlijke woning van de man, die afgelopen week zijn vriendin en haar kindje op gruwelijke wijze in een pension vermoorde, is kort daarna brand gesticht.

De brandweer van post Toekomstweg kreeg die donderdag 28 december melding van een woningbrand aan de Isharpersadweg in Suriname. Het ging om een laagbouw stenen woning met een oppervlakte van 14 bij 9m².

De brand werd door omstanders en de politie met emmers water geblust. De Surinaamse brandweer heeft volgens woordvoerder Olten Pinas slechts blussingswerkzaamheden verricht.

Ten tijde van de brand was niemand thuis. Het is ook niet duidelijk of de woning tegen brand was verzekerd. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

De oorzaak van de brand is brandstichting. Vermoedelijk gaat het om een wraakactie gericht op de moordenaar, die zelf ook al overleden is. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.