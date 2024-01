Familie bevestigt: neergeschoten 35-jarige Selena overleden

De familie van de vrouw die woensdagochtend in kritieke toestand werd opgenomen na een schietpartij bij Fort Zeelandia in Suriname, heeft donderdagavond bevestigd dat ze is overleden in het ziekenhuis.

Het gaat om de 35-jarige Selena Banarsi (foto). Ze werd door de politie met een schotwond aan het hoofd liggend op het gras aangetroffen, naast de overleden 26-jarige Vishal Ramsukul.

De dode man had een vuistvuurwapen in zijn hand, waarmee hij zich door het hoofd zou hebben geschoten. Daarvoor zou hij de vrouw hebben mishandeld en haar ook in het hoofd hebben geschoten.

De vrouw overleefde de beschieting en werd in kritieke toestand met de ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, alwaar zij ter verpleging in de ziekeninrichting werd opgenomen.

Woensdagavond ging er een bericht rond dat ze zou zijn overleden, maar dat bleek na extra verificatie door de Surinaamse politie niet te kloppen. De familie heeft een dag later bevestigd dat Selena het niet gered heeft.

Het motief in deze zaak is vooralsnog onbekend. De afdeling Kapitale Delicten is belast met het onderzoek in deze zaak.

Parlementariër Cedric van Samson vindt dat er vanuit de overheid zogenaamde ‘Blijf van mijn Lijf-opvangcentra’ moeten worden opgezet om moord en zelfmoordgevallen als gevolg van problemen binnen de relationele sfeer vroegtijdig te kunnen voorkomen. Hij noemde de gruwelijk moord in het pension maar ook deze schietpartij bij Fort Zeelandia als recente voorbeelden.