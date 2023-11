President Santokhi: “Het gaat niet alleen om ordening, maar om het redden van mensenlevens”

Het is volgens president Chan Santokhi hoog tijd dat de kleinschalige goudsector in Suriname wordt aangepakt. Volgens het staatshoofd zal de regering niet wachten op een derde, vierde of vijfde mijnramp. Het goudordeningsbeleid wordt daarom aangescherpt.

“De opdracht is al geruime tijd gegeven voor de ordening van die goudsector. En nu moet het gaan gebeuren. De financiële middelen worden vrijgemaakt, het staatsbesluit is al getekend. Het gaat niet alleen om ordening van die goudsector; het gaat om het redden van mensenlevens”, zei de president donderdag aan journalisten.

Kort daarvoor heeft hij op het Commissariaat van het district Sipaliwini het condoleanceregister voor de slachtoffers van de goudramp in het Matawaigebied, getekend.

Op een persconferentie later op de dag heeft minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie meegedeeld dat er tot nu toe 14 lichamen zijn geborgen, waarvan 12 al zijn geïdentificeerd. 1 gewonde die voor medische hulp naar de stad was vervoerd, is komen te overlijden. Hij deed een beroep aan nabestaanden van vermiste personen om zich aan te melden bij de politie.

Aan porknokkers deed hij een beroep om het gebied te verlaten, zodat de zoek en reddingsoperatie op een veilige manier kan gebeuren. Voor nu is het gebied onveilig verklaard.

Santokhi voerde aan dat er een heel gevaarlijke ontwikkeling in de goudsector gaande is, waardoor de regering het als een plicht ziet om ordening te brengen. Het staatshoofd begrijpt dat mensen hun dagelijkse brood moeten verdienen.

“Maar dat kan ook op een ordelijke en geordende wijze. Dat kan ook op basis van een goede training aan de mensen om de goudwinning zonder kwikgebruik te doen. Dat kan op basis van goede afspraken over in welke gebieden het wel mag en welke niet. Ook op basis van goede afspraken met de concessionarissen. Alles kan, maar daarvoor heb je een duurzaam ordeningsbeleid nodig in de goudsector”, aldus de president.

Het staatshoofd benadrukte dat er ook een strafrechtelijk onderzoek zal komen. Het traject daartoe is al begonnen. “Dat is onder leiding van de procureur-generaal met een heel onderzoeksteam. Ik koop dat wij uit dit ernstig incident wijze lessen hebben geleerd”, stelde hij.