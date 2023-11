Tot nu toe 14 lichamen geborgen na instorten goudput Matawai gebied

In het Matawai gebied in Suriname, waar maandagmiddag illegale goudzoekers bedolven werden na instorting bij een goudput, zijn op het moment van schrijven 14 lichamen geborgen. De verwachting is dat er meer slachtoffers zijn.

Het incident deed zich maandag rond 15.30u voor in een gebied waar er eerder een goudader was ontdekt en grote groepen naar toe waren getogen. Een graafmachine was op die plek graafwerkzaamheden aan het verrichten, toen het misging.

De politie van Brownsweg kreeg omstreeks 15.45 uur de melding, dat een goudmijn te 21 pasie in het Matawaigebied was ingestort en hierdoor enkele goudzoekers onder het puin waren bedolven. Verschillende hulpdiensten en de politie gingen daarna naar het gebied.

De Surinaamse regering zette een grote operatie op touw gezet en stelde en technisch team samen bestaande uit de ministers van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), Defensie, Justitie en Politie, Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) en Financiën en Planning.

Een technisch team van deze cluster is inmiddels in het gebied en bezig met reddingswerkzaamheden, informatie, het bergen en transporteren van de lichamen van de slachtoffers en forensische onderzoek.

Er komt ook een onderzoeksteam onder leiding van de procureur-generaal om dit incident grondig te onderzoeken. Verder zullen opties bekeken worden om, indien nodig, bijstand van het buitenland in te roepen.

In het gebied waar het incident plaatsvond is het al langer onrustig. Goudmaatschappij ZIJIN had reeds om veiligheidsmaatregelen gevraagd en leger en politie hadden opgezette kampen van illegale goudzoekers reeds vernietigd en de mensen opgedragen de plek te verlaten.

Vicepresident Ronnie Brunswijk die maandag met spoed vertrok naar het gebied zat maandag nog met vertegenwoordigers van de goudmaatschappij en vertegenwoordigers van het gebied om de tafel om tot een duurzame oplossing te geraken voor de kleinschalige goudzoekers die nabij het concessiegebied van de multinational opereren.

Kortgeleden zijn de porknokkers door de politie op hardhandige wijze uit het gebied verwijderd. Daar dit niet de gewenste manier is om dit probleem aan te pakken, hebben partijen besloten de koppen bij elkaar te steken om oplossingsmodellen aan te dragen.

President Santokhi sprak de bevolking in onderstaande video toe. Hij gaf aan dat de regering alles eraan doet om de nabestaanden zo goed mogelijk bij te staan in het opgraven van de lijken. Waar nodig zal ook buitenlandse hulp worden ingeroepen.

“Ik condoleer alle families en vrienden die bij dit incident een dierbare hebben verloren. Veel kracht en sterkte toegewenst in deze moeilijke dagen” aldus de president: