In het Matawai gebied in Suriname is vandaag een goudput ingestort. Daarbij zijn een aantal illegale goudzoekers onder het puin bedolven.

De tragische gebeurtenis is zojuist in De Nationale Assemblee bevestigd door president Santokhi.

De Surinaamse politie, het leger en het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing zijn onderweg naar het gebied in Brokopondo.

Volgens Starnieuws is vicepresident Ronnie Brunswijk overgevlogen naar het gebied om poolshoogte te nemen.