Kanapé haalt uit naar president: “Controle en correctie ministeries moet niet willekeurig zijn”

De fractieleider van de ABOP, Obed Kanapé, heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen vandaag in De Nationale Assemblee van Suriname (DNA) flink uitgehaald naar de manier waarop president Chan Santokhi omgaat met ministers die voorgedragen zijn uit de ABOP.

Volgens de parlementariër is het onacceptabel dat het Surinaamse staatshoofd een brief naar minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) stuurt en deze brief dan binnen drie uren op straat ligt en door de media is gepubliceerd.

“Waar er fouten optreden of wat er ook gebeurt, jouw team is jouw team. En als met jouw team omgegaan wordt alsof you don’t care, dan hoe moet ik over je denken? Een brief van de president gaat naar de minister van GBB op 13 oktober, maar dezelfde middag publiceert Suriname Herald die brief. Die brief van de president, de eerste persoon van het land. Our holy grail. Zijn heiligste document belandt in de pers binnen drie uren. Me frede gi libi. Want als zijn woord niet beveiligd is, wat dan met zijn leven?”, zei Kanapé.

De ABOP’er vraagt zich af wat precies bereikt is met deze brief, aangezien het staatshoofd gewoon een persoonlijk gesprek met de minister over het desbetreffend onderwerp kon hebben gehad.

Kanapé is er ook niet over te spreken dat Santokhi minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) via de pers een brevet van ongeschiktheid heeft gegeven voor het uitvoeren van het sociaal programma.

“Te ye kiri a fowru i musu gi en watra. Als die 1.800 SRD een 2.000, 4.000, 5.000 SRD kon zijn, van wie zijn de instructies dan gekomen om het op 1.800 SRD te houden? Na gewoon a minister sribi wiki dan a man taki mo poti en tap a 1.800?”, stelde hij.

Kanapé hekelde ook de manier waarop bepaalde onderdelen van zowel Sozavo als GBB naar het Kabinet van de President zijn getrokken. “Ik hoor verder nog fragmentatie en inconsistentie vanuit de president. Dat er een nieuw ministerie Grondzaken bij de president zit en er komt nu een grondconversie unit. Als het beleid is op een ministerie en je brengt een deel daarvan naar jouw kantoor. Wat gebeurt er? Je creëert een omgeving van ontrouw en wantrouw in jouw eigen team. Zonder dat je het door hebt. Want dan hoor je van duizenden monden duizenden verhalen over de persoon aan wie je de taak hebt toevertrouwd om het goed te kunnen uitvoeren. De samenleving ziet, hoort en leeft mee in deze hele situatie”, aldus de fractieleider.

Kanapé vroeg de president ook nog of hij slechts president is voor een deel van de ministeries of van de totale regering. “Van de vele misstanden en fouten die er op ministeries zijn gemaakt met een voordracht vanuit de politieke organisatie waar de president vandaan komt, heb ik nog geen boze brief gezien. Niet in de publiciteit. Ik heb nog geen presentatie gehoord over LVV en de gunningen, over OW. Jouw team is jouw team. Waar ze ook vandaan komen, ze zitten aan tafel bij u. En ze verdienen allemaal dezelfde berisping of terechtwijzing. Controle en correctie moet niet willekeurig zijn”, aldus de ABOP-fractieleider.