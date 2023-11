Op verjaardag vermiste man dood aangetroffen in Saramaccarivier

Een man die sinds zijn verjaardag op zondag 19 november vermist werd in Suriname, is de volgende dag dood aangetroffen in de Saramaccarivier. Het gaat om de 61-jarige Renee J. die werkzaam was op een vakantieoord langs de Moeroekreek nabij het dorp Matta .

Zijn werkgever had de man vijf dagen geleden nog telefonisch gesproken. Zondag was de arbeider jarig en zou 62 jaar worden. Zijn werkgever ging naar het oord om zijn arbeider te verrassen, maar trof Renee echter niet aan.

De ondernemer trof wel een jachtgeweer en andere persoonlijke spullen van de man, ongeveer 100 meter verder van het oord langs de kreek aan.

Toen de werkgever de man maandag ook niet zag bij het oord besloot hij aangifte te doen bij de Surinaamse politie. Dezelfde dag werd het ontzielde lichaam van Renee drijvend ontdekt op de Saramaccarivier (foto onder).

Na de ontdekking van het lijk werd het geborgen. De ingeschakelde arts stelde de dood vast. De arts kon niet aangeven of het om een natuurlijke dood gaat omdat een deel het gezicht van het slachtoffer was ingeslagen.

De politie van Zanderij heeft de zaak in onderzoek. Het lijk is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen voor obductie.