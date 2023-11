Gajadien: “Als men een auto met een dienst plaat ziet, begint men al bang te worden”

Het kan volgens VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien niet dat personen in Suriname nog steeds moeten vrezen dat zij op elk moment hun perceel kwijt kunnen raken.

“Het kan niet zo zijn dat mensen die al decennia op een perceel wonen, met een vrees moeten leven. Zelfs voorouders hebben daar geëxploiteerd. Men leeft alleen maar met vrees in dit land. Als men alleen maar een auto met een dienstkentekenplaat ziet, begint men al bang te worden. Den man ne sribi srefi. Het kan niet”, zei de Surinaamse politicus vandaag tijdens de algemene politieke beschouwingen in De Nationale Assemblee (DNA).

De parlementariër stelt tot nu toe zeker meer dan twintig keer een pleidooi over de transparantie vanuit het ministerie van Grondbeleid & Bosbeheer te hebben gehouden. Echter, ondanks ‘mooie praatjes’ over welke maatregelen er wel of niet zijn getroffen blijkt in de praktijk weinig te zijn veranderd.

“We zijn hier om die samenleving te dienen en we zullen het moeten doen. President, wij verwachten concrete acties van de regering met betrekking tot het overschaduwen van het beleid van de regering met dit soort incidenten”, aldus de VHP’er.

Gajadien merkte ook op dat de regering de wet moet naleven bij de benoeming van glis-landmeters. Het kan volgens hem daarom niet dat landmeters selectief te werk gaan bij het maken van perceel-ID’s. zo zijn er personen die al maanden op een perceel-ID wachten, terwijl bepaalde personen het binnen een dag kunnen krijgen.