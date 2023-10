Vp Brunswijk ontkent betrokkenheid bij ontruiming illegale goudzoekers

De Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk heeft vrijdag gereageerd op een video, waarin hij wordt beschuldigd opdracht te hebben gegeven aan de politie om een illegaal goudkamp te ontruimen. Hij is niet te spreken over de aantijgingen en noemt dit leugens.

In de video is ondermeer te zien dat een bulldozer een kamp vernield. De persoon van wie het kamp is filmt dit en is boos. Hij haalt uit naar Brunswijk en de minister van justitie in Suriname, Kenneth Amoksi.

De filmer suggereert dat Brunswijk verantwoordelijk is voor de politieactie. “Vp, kijk wat ze doen! Ik wil zien of je weer aan de macht komt bij de volgende verkiezingen. Amoksi kijk wat die mannen die voor je werken met me doen”, roept de man al filmend doelend op de ABOP. (tekst loopt door onder plaatje)

Volgens Dagblad Suriname zijn afgelopen donderdag illegale goudzoekers verwijderd door de politie en militairen uit het gebied te kilometer 21, Afobakaweg. Ook spullen van de goudzoekers werden vernietigd (foto boven).

Er zou sprake zijn van een ‘gold rush’ nadat een grote hoeveelheid goud zou zijn gevonden. Hierdoor trokken nog meer mensen naar het gebied om goud te zoeken. De gewapende machten werden daarna ingeschakeld.

In onderstaande video laat Brunswijk weten dat hij het niet fijn vind dat zijn naam genoemd wordt bij een gebeurtenis waar hij niets mee te maken heeft. De vp zegt dat het een leugen is en hij niets van de ontruiming afweet. Hij is al enkele dagen in het binnenland vanwege het overlijden van zijn oom.

De videoboodschap van Brunswijk: