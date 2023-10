Het ontzielde lichaam van een 63-jarige man is afgelopen nacht in zijn woning aan de Botromankiweg in Suriname, in staat van ontbinding aangetroffen.

Het slachtoffer woonde alleen. Zijn familie ontdekte het lijk in de woning en schakelde de Surinaamse politie in.

Het Forensisch Opsporingsteam (FO) deed onderzoek in de woning en heeft geen sporen van een misdrijf aangetroffen.

Het stoffelijke overschot werd na afstemming met het Openbaar Ministerie in beslag genomen voor obductie.