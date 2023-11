Criminelen overvallen manager en maken groot geldbedrag buit

Twee criminelen op een bromfiets hebben donderdagmorgen de manager van een bedrijf met een ijzeren pijp geslagen aan het hoofd en beroofd van een groot geldbedrag.

Dit gebeurde rond 08.00u in zijn kantoor aan de Munderweg in Suriname



Vernomen wordt dat elke woensdag goederen worden afgeleverd. De dag daarop worden de opbrengsten opgehaald. De manager had in verband hiermee 200.000 Surinaamse dollars in een doos liggen.

Plotseling werd hij aangevallen door de daders. De man werd geslagen aan het hoofd, waarna er bloed uit de wond sijpelde. Na de beroving reden de rovers richting De Boerbuitenweg.

Het slachtoffer werd per eigen gelegenheid vervoerd naar de Spoedeisende Hulp. Hij is ter observatie opgenomen. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.

De politie van Munder heeft de zaak in onderzoek.